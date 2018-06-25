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指标

ATR_Normalize_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ATR_Normalize_Histogram_HTF.mq5 (23.65 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ATR_Normalize_Histogram.mq5 (17.84 KB) 预览
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ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 ATR_Normalize_Histogram.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram_HTF

图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20829

ATR_Normalize_Histogram ATR_Normalize_Histogram

一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。

MACD 和 SAR MACD 和 SAR

一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。

Exp_ATR_Normalize_Histogram Exp_ATR_Normalize_Histogram

一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。

AnchoredMomentum_x10 AnchoredMomentum_x10

AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。