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ATR_Normalize_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本
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ATR_Normalize_Histogram 指标在输入参数中提供时间帧选择选项，当突破超买/超卖区域时警报。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 ATR_Normalize_Histogram.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 ATR_Normalize_Histogram_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20829
ATR_Normalize_Histogram
一款典型的使用平均真实范围的多色直方图形式振荡器。MACD 和 SAR
一套基于 MACD 和 SAR 指标的交易系统。 信号接收公式是完全可优化的。
Exp_ATR_Normalize_Histogram
一套基于 ATR_Normalize_Histogram 指标信号的交易系统。AnchoredMomentum_x10
AnchoredMomentum_x10 指标显示来自十个不同时间帧的 AnchoredMomentum 指标位置。