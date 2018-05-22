Night Flat Trade

Удобные функции для сравнения и округления чисел с плавающей запятой (в ценах, лотах, деньгах).

Индикатор основан на Rainbow Average Мэла Уиднера (она очень похожа на MMA Гуппи). Он является генерализованной версией Rainbow WMA с некоторыми дополнениями.