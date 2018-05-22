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Night Flat Trade - эксперт для MetaTrader 5

basisforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1602
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи: Leonid Basis.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник отлажен под работу только на EURUSD и на таймфрейм H1 в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).


Входные параметры

  • Take Profit - тейк профит;
  • Trailing Stop -трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Difference Min - минимальная разница между максимальной и минимальной ценой (в диапазоне трех последних баров);
  • Difference Max - максимальная разница между максимальной и минимальной ценой (в диапазоне трех последних баров);
  • Open Hour - час открытия;
  • Lots - размер лота (если размер лота выставить больше нуля, тогда параметр Риск необходимо выставить в ноль);
  • Risk - риск (если риск выставить больше нуля, тогда параметр Размер лота необходимо выставить в ноль);
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Night Flat Trade

Math Utils Math Utils

Удобные функции для сравнения и округления чисел с плавающей запятой (в ценах, лотах, деньгах).

Rainbow WMA Rainbow WMA

Индикатор основан на Rainbow Average Мэла Уиднера (она очень похожа на MMA Гуппи). Он является генерализованной версией Rainbow WMA с некоторыми дополнениями.

Exp_ATR_Normalize_Histogram Exp_ATR_Normalize_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ATR_Normalize_Histogram

ATR_Normalize_Histogram_HTF ATR_Normalize_Histogram_HTF

Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.