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Night Flat Trade - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1602
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: Leonid Basis.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник отлажен под работу только на EURUSD и на таймфрейм H1 в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).
Входные параметры
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop -трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Difference Min - минимальная разница между максимальной и минимальной ценой (в диапазоне трех последних баров);
- Difference Max - максимальная разница между максимальной и минимальной ценой (в диапазоне трех последних баров);
- Open Hour - час открытия;
- Lots - размер лота (если размер лота выставить больше нуля, тогда параметр Риск необходимо выставить в ноль);
- Risk - риск (если риск выставить больше нуля, тогда параметр Размер лота необходимо выставить в ноль);
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Math Utils
Удобные функции для сравнения и округления чисел с плавающей запятой (в ценах, лотах, деньгах).Rainbow WMA
Индикатор основан на Rainbow Average Мэла Уиднера (она очень похожа на MMA Гуппи). Он является генерализованной версией Rainbow WMA с некоторыми дополнениями.
Exp_ATR_Normalize_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ATR_Normalize_HistogramATR_Normalize_Histogram_HTF
Индикатор ATR_Normalize_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачей алертов при пробое зон перекупленности и перепроданности.