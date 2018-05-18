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Индикаторы

Onisuk_Filter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1935
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор, названный по имени автора системы фильтра, является фильтром направления для, например, некоторых свечных моделей.

Имеет три сценария фильтрации:

  1. Power Trend (Сильный тренд)

    • Сигнал на покупку:
      • EMA 3 > EMA 7;
      • EMA 7 > EMA 50.
    • На продажу условия зеркальные.

  2. Medium MA Bounce (Отскок от средней скользящей)

    • Сигнал на покупку:
      • EMA 20 > EMA 50;
      • Low свечи < EMA 20;
      • Open свечи > EMA 20;
      • Close свечи > EMA 20.
    • На продажу условия зеркальные.

  3. Long MA Bounce (Отскок от медленной скользящей)

    • Сигнал на покупку:
      • EMA 20 > EMA 50;
      • Low свечи < EMA 50;
      • Open свечи > EMA 50;
      • Close свечи > EMA 50.
    • На продажу условия зеркальные.

Индикатор имеет семнадцать настраиваемых параметров:

  • Use scenario 1 "Power Trend" - переключатель использования сценария 1 (Yes/No)

    • Scenario 1, Period 1 - сценарий 1, период расчета первой МА;
    • Scenario 1, Method 1 - сценарий 1, метод расчета первой МА;
    • Scenario 1, Period 2 - сценарий 1, период расчета второй МА;
    • Scenario 1, Method 2 - сценарий 1, метод расчета второй МА;
    • Scenario 1, Period 3 - сценарий 1, период расчета третьей МА;
    • Scenario 1, Method 3 - метод расчета третьей МА.

  • Use scenario 2 "Medium MA Bounce" - переключатель использования сценария 2 (Yes/No)

    • Scenario 2, Period 1 - сценарий 2, период расчета первой МА;
    • Scenario 2, Method 1 - сценарий 2, метод расчета первой МА;
    • Scenario 2, Period 2 - сценарий 2, период расчета второй МА;
    • Scenario 2, Method 2 - сценарий 2, метод расчета второй МА.

  • Use scenario 3 "Slow MA Bounce" - переключатель использования сценария 3 (Yes/No)

    • Scenario 3, Period 1 - сценарий 3, период расчета первой МА;
    • Scenario 3, Method 1 - сценарий 3, метод расчета первой МА;
    • Scenario 3, Period 2 - сценарий 3, период расчета второй МА;
    • Scenario 3, Method 2 - сценарий 3, метод расчета второй МА.

Рис.1 Фильтр, сценарий 1

Рис.1 Фильтр, сценарий 1


Рис.2 Фильтр, сценарий 2

Рис.2 Фильтр, сценарий 2


Рис.3 Фильтр, сценарий 3

Рис.3 Фильтр, сценарий 3

MIT MIT

Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.

Linda's Coil Linda's Coil

Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.

ReverseMinMax ReverseMinMax

Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.

RTR RTR

Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.Индикатор RTR (Range To Range)