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Onisuk_Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, названный по имени автора системы фильтра, является фильтром направления для, например, некоторых свечных моделей.
Имеет три сценария фильтрации:
-
Power Trend (Сильный тренд)
- Сигнал на покупку:
- EMA 3 > EMA 7;
- EMA 7 > EMA 50.
- На продажу условия зеркальные.
- Сигнал на покупку:
-
Medium MA Bounce (Отскок от средней скользящей)
- Сигнал на покупку:
- EMA 20 > EMA 50;
- Low свечи < EMA 20;
- Open свечи > EMA 20;
- Close свечи > EMA 20.
- На продажу условия зеркальные.
- Сигнал на покупку:
-
Long MA Bounce (Отскок от медленной скользящей)
- Сигнал на покупку:
- EMA 20 > EMA 50;
- Low свечи < EMA 50;
- Open свечи > EMA 50;
- Close свечи > EMA 50.
- На продажу условия зеркальные.
- Сигнал на покупку:
Индикатор имеет семнадцать настраиваемых параметров:
-
Use scenario 1 "Power Trend" - переключатель использования сценария 1 (Yes/No)
- Scenario 1, Period 1 - сценарий 1, период расчета первой МА;
- Scenario 1, Method 1 - сценарий 1, метод расчета первой МА;
- Scenario 1, Period 2 - сценарий 1, период расчета второй МА;
- Scenario 1, Method 2 - сценарий 1, метод расчета второй МА;
- Scenario 1, Period 3 - сценарий 1, период расчета третьей МА;
- Scenario 1, Method 3 - метод расчета третьей МА.
-
Use scenario 2 "Medium MA Bounce" - переключатель использования сценария 2 (Yes/No)
- Scenario 2, Period 1 - сценарий 2, период расчета первой МА;
- Scenario 2, Method 1 - сценарий 2, метод расчета первой МА;
- Scenario 2, Period 2 - сценарий 2, период расчета второй МА;
- Scenario 2, Method 2 - сценарий 2, метод расчета второй МА.
-
Use scenario 3 "Slow MA Bounce" - переключатель использования сценария 3 (Yes/No)
- Scenario 3, Period 1 - сценарий 3, период расчета первой МА;
- Scenario 3, Method 1 - сценарий 3, метод расчета первой МА;
- Scenario 3, Period 2 - сценарий 3, период расчета второй МА;
- Scenario 3, Method 2 - сценарий 3, метод расчета второй МА.
Рис.1 Фильтр, сценарий 1
Рис.2 Фильтр, сценарий 2
Рис.3 Фильтр, сценарий 3
Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.Linda's Coil
Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.
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