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Индикаторы

RTR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1648
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Fast ATR Period - период быстрого ATR;
  • Slow ATR Period - период медленного ATR.

Расчет:

RTR = 100 * ATR(Fast ATR Period) / ATR(Slow ATR Period)

ReverseMinMax ReverseMinMax

Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.

Onisuk_Filter Onisuk_Filter

Индикатор-фильтр направления.

TVI TVI

TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.

NonLag MA Trend NonLag MA Trend

Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.