Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RTR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1648
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Fast ATR Period - период быстрого ATR;
- Slow ATR Period - период медленного ATR.
Расчет:
RTR = 100 * ATR(Fast ATR Period) / ATR(Slow ATR Period)
ReverseMinMax
Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.Onisuk_Filter
Индикатор-фильтр направления.
TVI
TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.NonLag MA Trend
Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.