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过滤器系统的作者将指标命名为方向过滤器，譬如，对于某些 烛条模型。
它有三种过滤场景:
-
Power Trend (强趋势)
- 买入信号:
- EMA 3 > EMA 7;
- EMA 7 > EMA 50.
- 卖出条件相反。
- 买入信号:
-
Medium MA Bounce (中线均线反弹)
- 买入信号:
- EMA 20 > EMA 50;
- 烛条最低价 < EMA 20;
- 烛条开盘价 > EMA 20;
- 烛条收盘价 > EMA 20.。
- 卖出条件相反。
- 买入信号:
-
Long MA Bounce (长线均线反弹)
- 买入信号:
- EMA 20 > EMA 50;
- 烛条最低价 < EMA 50;
- 烛条开盘价 > EMA 50;
- 烛条收盘价 > EMA 50.
- 卖出条件相反。
- 买入信号:
指标有十七个输入参数:
-
Use scenario 1 "Power Trend" - 场景 1 用法开关 (Yes/No)
- Scenario 1, Period 1 - 场景 1, 第一条 MA 的计算周期;
- Scenario 1, Method 1 - 场景 1, 第一条 MA 的计算方法;
- Scenario 1, Period 2 - 场景 1, 第二条 MA 的计算周期;
- Scenario 1, Method 2 - 场景 1, 第二条 MA 的计算方法;
- Scenario 1, Period 3 - 场景 1, 第三条 MA 的计算周期;
- Scenario 1, Method 3 - 场景 1, 第三条 MA 的计算方法。
-
Use scenario 2 "Medium MA Bounce" - 场景 2 用法开关 (Yes/No)
- Scenario 2, Period 1 - 场景 2, 第一条 MA 的计算周期;
- Scenario 2, Method 1 - 场景 2, 第一条 MA 的计算方法;
- Scenario 2, Period 2 - 场景 2, 第二条 MA 的计算周期;
- Scenario 2, Method 2 - 场景 2, 第二条 MA 的计算方法。
-
Use scenario 3 "Slow MA Bounce" - 场景 3 用法开关 (Yes/No)
- Scenario 3, Period 1 - 场景 3, 第一条 MA 的计算周期;
- Scenario 3, Method 1 - 场景 3, 第一条 MA 的计算方法;
- Scenario 3, Period 2 - 场景 3, 第二条 MA 的计算周期;
- Scenario 3, Method 2 - 场景 3, 第二条 MA 的计算方法。
图例1 过滤器, 场景 1
图例2 过滤器, 场景 2
图例3 过滤器, 场景 3
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20804
MIT
MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。琳达 (Linda) 的卷盘
琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。
ReverseMinMax
最低顶部和最高底部的指标。ASCtrend_NRTR
ASCtrend 指标带有可能的停止订单位置 NRTR 线。