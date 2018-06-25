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Onisuk_Filter - MetaTrader 5脚本

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过滤器系统的作者将指标命名为方向过滤器，譬如，对于某些 烛条模型

它有三种过滤场景:

  1. Power Trend (强趋势)

    • 买入信号:
      • EMA 3 > EMA 7;
      • EMA 7 > EMA 50.
    • 卖出条件相反。

  2. Medium MA Bounce (中线均线反弹)

    • 买入信号:
      • EMA 20 > EMA 50;
      • 烛条最低价 < EMA 20;
      • 烛条开盘价 > EMA 20;
      • 烛条收盘价 > EMA 20.。
    • 卖出条件相反。

  3. Long MA Bounce (长线均线反弹)

    • 买入信号:
      • EMA 20 > EMA 50;
      • 烛条最低价 < EMA 50;
      • 烛条开盘价 > EMA 50;
      • 烛条收盘价 > EMA 50.
    • 卖出条件相反。

指标有十七个输入参数:

  • Use scenario 1 "Power Trend" - 场景 1 用法开关 (Yes/No)

    • Scenario 1, Period 1 - 场景 1, 第一条 MA 的计算周期;
    • Scenario 1, Method 1 - 场景 1, 第一条 MA 的计算方法;
    • Scenario 1, Period 2 - 场景 1, 第二条 MA 的计算周期;
    • Scenario 1, Method 2 - 场景 1, 第二条 MA 的计算方法;
    • Scenario 1, Period 3 - 场景 1, 第三条 MA 的计算周期;
    • Scenario 1, Method 3 - 场景 1, 第三条 MA 的计算方法。

  • Use scenario 2 "Medium MA Bounce" - 场景 2 用法开关 (Yes/No)

    • Scenario 2, Period 1 - 场景 2, 第一条 MA 的计算周期;
    • Scenario 2, Method 1 - 场景 2, 第一条 MA 的计算方法;
    • Scenario 2, Period 2 - 场景 2, 第二条 MA 的计算周期;
    • Scenario 2, Method 2 - 场景 2, 第二条 MA 的计算方法。

  • Use scenario 3 "Slow MA Bounce" - 场景 3 用法开关 (Yes/No)

    • Scenario 3, Period 1 - 场景 3, 第一条 MA 的计算周期;
    • Scenario 3, Method 1 - 场景 3, 第一条 MA 的计算方法;
    • Scenario 3, Period 2 - 场景 3, 第二条 MA 的计算周期;
    • Scenario 3, Method 2 - 场景 3, 第二条 MA 的计算方法。

图例1 过滤器, 场景 1

图例1 过滤器, 场景 1


图例2 过滤器, 场景 2

图例2 过滤器, 场景 2


图例3 过滤器, 场景 3

图例3 过滤器, 场景 3

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20804

MIT MIT

MIT (Momentum In Time - 时间内动量) 振荡器结合开始时间计算正常动量。

琳达 (Linda) 的卷盘 琳达 (Linda) 的卷盘

琳达 (Linda) 的卷盘 - 一款 "吞噬 (engulfed) " 烛条指标。

ReverseMinMax ReverseMinMax

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ASCtrend_NRTR ASCtrend_NRTR

ASCtrend 指标带有可能的停止订单位置 NRTR 线。