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Индикаторы

MIT - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1478
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Hour begin - час начала расчета;
  • Minutes begin - минуты начала расчета.

Расчет:

MIT = Price[i] - Price[Time]

где:

  • i - текущий бар;
  • Time - время начала расчета (Hour begin:Minutes begin).
Следует учитывать, что при первом запуске индикатора, из-за особенностей подгрузки истории (если ее нет в полном необходимом объеме), индикатор может отображать не все данные. Стоит либо дождаться нового тика для перерисовки, либо переключить таймфрейм.

Рис.1 Время начала расчета 00:00

Рис.1 Время начала расчета 00:00

Рис.2 Время начала расчета 12:00

Рис.2 Время начала расчета 12:00

Linda's Coil Linda's Coil

Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.

Onisuk_Filter Onisuk_Filter

Индикатор-фильтр направления.

ReverseMinMax ReverseMinMax

Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.