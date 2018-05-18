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MIT - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Hour begin - час начала расчета;
- Minutes begin - минуты начала расчета.
Расчет:
MIT = Price[i] - Price[Time]
где:
- i - текущий бар;
- Time - время начала расчета (Hour begin:Minutes begin).
Следует учитывать, что при первом запуске индикатора, из-за особенностей подгрузки истории (если ее нет в полном необходимом объеме), индикатор может отображать не все данные. Стоит либо дождаться нового тика для перерисовки, либо переключить таймфрейм.
Рис.1 Время начала расчета 00:00
Рис.2 Время начала расчета 12:00
Linda's Coil
Linda's Coil - индикатор "поглощенных" свечей.Glitch_Index
Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.
Onisuk_Filter
Индикатор-фильтр направления.ReverseMinMax
Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.