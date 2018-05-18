Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.

Имеет два настраиваемых параметра:

Hour begin - час начала расчета;

- час начала расчета; Minutes begin - минуты начала расчета.

Расчет: MIT = Price[i] - Price[Time] где: i - текущий бар;

Time - время начала расчета (Hour begin:Minutes begin).

Следует учитывать, что при первом запуске индикатора, из-за особенностей подгрузки истории (если ее нет в полном необходимом объеме), индикатор может отображать не все данные. Стоит либо дождаться нового тика для перерисовки, либо переключить таймфрейм.

Рис.1 Время начала расчета 00:00

Рис.2 Время начала расчета 12:00