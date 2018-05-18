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Linda's Coil - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Linda's Coil предоставляет несколько методов поиска "поглощенных" свечей (Price Action).
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - диапазон поиска;
- Method - метод поиска:
- Engulfed - только поглощение;
- Engulfed or Equal - либо поглощение, либо равенство свечей.
- Type - тип поиска:
- Previous - сравнение с предыдущей свечой;
- First - сравнение с первой свечой диапазона поиска.
Поиск
Индикатор сравнивает текущую свечу с предыдущей (тип Previous) или первой (тип First) свечой диапазона поиска (Period).
Если текущая свеча меньше (метод Engulfed), либо меньше или равна (Engulfed or Equal) предыдущей (поглощена ею), то индикатор ставит метку на графике цены.
Рис.1. Сравнение с предыдущей свечой
Рис.2. Сравнение с первой свечой диапазона
Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.GAPO
Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.
Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.Onisuk_Filter
Индикатор-фильтр направления.