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Индикаторы

Linda's Coil - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2230
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Linda's Coil предоставляет несколько методов поиска "поглощенных" свечей (Price Action).

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - диапазон поиска;
  • Method - метод поиска:
    • Engulfed - только поглощение;
    • Engulfed or Equal - либо поглощение, либо равенство свечей.
  • Type - тип поиска:
    • Previous - сравнение с предыдущей свечой;
    • First - сравнение с первой свечой диапазона поиска.

Поиск

Индикатор сравнивает текущую свечу с предыдущей (тип Previous) или первой (тип First) свечой диапазона поиска (Period).

Если текущая свеча меньше (метод Engulfed), либо меньше или равна (Engulfed or Equal) предыдущей (поглощена ею), то индикатор ставит метку на графике цены.

Рис.1. Сравнение с предыдущей свечой

Рис.1. Сравнение с предыдущей свечой

Рис.2. Сравнение с первой свечой диапазона

Рис.2. Сравнение с первой свечой диапазона

Glitch_Index Glitch_Index

Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.

GAPO GAPO

Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.

MIT MIT

Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.

Onisuk_Filter Onisuk_Filter

Индикатор-фильтр направления.