Индикатор Linda's Coil предоставляет несколько методов поиска "поглощенных" свечей (Price Action).

Имеет три настраиваемых параметра:

Поиск

Индикатор сравнивает текущую свечу с предыдущей (тип Previous) или первой (тип First) свечой диапазона поиска (Period).

Если текущая свеча меньше (метод Engulfed), либо меньше или равна (Engulfed or Equal) предыдущей (поглощена ею), то индикатор ставит метку на графике цены.