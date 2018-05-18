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Индикаторы

ReverseMinMax - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2048
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике цены наименьший максимум и наибольший минимум за последние N периодов. Также имеется возможность включить отображение наибольшего максимума и наименьшего минимума.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Reverse period - период расчета наибольшего минимума и наименьшего максимума;
  • Show Min/Max lines - переключатель отображения уровней Min/Max (Yes/No);
  • Min/Max period - период расчета Min/Max наибольшего максимума и наименьшего минимума.

Расчет:

ReverseMin[i] = Low[HL]
ReverseMax[i] = High[LH]
Min[i] = Low[LL]
Max[i] = High[HH]

где:

  • HL - индекс наибольшего минимума за период Reverse period;
  • LH - индекс наименьшего максимума за период Reverse period;
  • HH - индекс наибольшего максимума за период Min/Max period;
  • LL - индекс наименьшего минимума за период Min/Max period.

Рис.1 Отображение наибольших Max и наименьших Min отключено (по умолчанию)

Рис.1 Отображение наибольших Max и наименьших Min отключено (по умолчанию)


Рис.2 Отображение наибольших Max и наименьших Min включено

Рис.2 Отображение наибольших Max и наименьших Min включено

Onisuk_Filter Onisuk_Filter

Индикатор-фильтр направления.

MIT MIT

Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.

RTR RTR

Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.Индикатор RTR (Range To Range)

TVI TVI

TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.