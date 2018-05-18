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ReverseMinMax - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены наименьший максимум и наибольший минимум за последние N периодов. Также имеется возможность включить отображение наибольшего максимума и наименьшего минимума.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Reverse period - период расчета наибольшего минимума и наименьшего максимума;
- Show Min/Max lines - переключатель отображения уровней Min/Max (Yes/No);
- Min/Max period - период расчета Min/Max наибольшего максимума и наименьшего минимума.
Расчет:
ReverseMin[i] = Low[HL]
ReverseMax[i] = High[LH]
Min[i] = Low[LL]
Max[i] = High[HH]
ReverseMax[i] = High[LH]
Min[i] = Low[LL]
Max[i] = High[HH]
где:
- HL - индекс наибольшего минимума за период Reverse period;
- LH - индекс наименьшего максимума за период Reverse period;
- HH - индекс наибольшего максимума за период Min/Max period;
- LL - индекс наименьшего минимума за период Min/Max period.
Рис.1 Отображение наибольших Max и наименьших Min отключено (по умолчанию)
Рис.2 Отображение наибольших Max и наименьших Min включено
Onisuk_Filter
Индикатор-фильтр направления.MIT
Индикатор-осциллятор MIT (Momentum In Time) - обычный моментум с привязкой расчетов ко времени начала расчета.