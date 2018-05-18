Индикатор отображает на графике цены наименьший максимум и наибольший минимум за последние N периодов. Также имеется возможность включить отображение наибольшего максимума и наименьшего минимума.

Имеет три настраиваемых параметра:

Reverse period - период расчета наибольшего минимума и наименьшего максимума;

- период расчета наибольшего минимума и наименьшего максимума; Show Min/Max lines - переключатель отображения уровней Min/Max (Yes/No);

- переключатель отображения уровней Min/Max (Yes/No); Min/Max period - период расчета Min/Max наибольшего максимума и наименьшего минимума.

Расчет: ReverseMin[i] = Low[HL]

ReverseMax[i] = High[LH]

Min[i] = Low[LL]

Max[i] = High[HH] где: HL - индекс наибольшего минимума за период Reverse period;

LH - индекс наименьшего максимума за период Reverse period;

HH - индекс наибольшего максимума за период Min/Max period;

LL - индекс наименьшего минимума за период Min/Max period.

Рис.1 Отображение наибольших Max и наименьших Min отключено (по умолчанию)





Рис.2 Отображение наибольших Max и наименьших Min включено