Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1409
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ADX_Cross_Hull_Style_NRTR.ex5.
Рис.1. Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF.
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачами алертов на смене цвета индикатора.ID Compare HH LL and delta base
Этот индикатор-осциллятор показывает разницы в пунктах между идущими последовательно: High баров/свечей; Low баров/свечей. В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости: от направлений; количества пунктов, задаваемого в свойствах.
Phase Change Index (PCI) — индикатор, разработанный для определения изменения фаз рынка.Trend Continuation Factor - Jurik smoothed
Индикатор Trend Continuation Factor (TCF) со сглаживанием Юрика определяет наличие и направление тренда.