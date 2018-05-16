Этот индикатор-осциллятор показывает разницы в пунктах между идущими последовательно: High баров/свечей; Low баров/свечей. В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости: от направлений; количества пунктов, задаваемого в свойствах.

Индикатор NRTR типа с использованием Average Directional Movement Index.