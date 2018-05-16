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ID Compare HH LL and delta base - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор-осциллятор показывает в виде гистограммы разницы в пунктах между идущими последовательно:
- High баров/свечей;
- Low баров/свечей.
В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости от:
- направлений High и Low;
- количества пунктов, задаваемого в свойствах.
Особенности столбцов гистограммы
- выше нулевой линии, отображаемой в подокне этого индикатора - это разницы между High[n] и High[n-1];
- ниже нулевой линии - это разницы между Low[n] и Low[n-1];
- показ различными цветами в зависимости от направлений High, Low и размеров в пунктах:
- для (High[n] < High[n-1]), а так же (Low[n] < Low[n-1]):
- если разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = DarkSlateGray;
- если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = DeepPink.
- для (High[n] > High[n-1]), а так же (Low[n] > Low[n-1]):
- если абсолютная разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = LightGreen;
- если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = Gold.
- для (High[n] < High[n-1]), а так же (Low[n] < Low[n-1]):
- построение гистограммы - с первого бара, следующего за нулевым, значения по нулевому - не показываются.
Пример
Если (High[2] < High[1]), то столбик гистограммы с соответствующим значением разницы находится по линии бара [1] и имеет цвет по умолчанию = DarkSlateGray.
Входные параметры
- i_delta_base - разница в пунктах, меньше которой по умолчанию предусмотрены следующие цвета отображения: DeepPink и Gold;
- i_bars - количество последних баров, по которым показывать значения индикатора.
ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
Индикатор NRTR типа с использованием Average Directional Movement Index.AbsolutelyNoLagLWMA
Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.
AbsolutelyNoLagLwma_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачами алертов на смене цвета индикатора.ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF
Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.