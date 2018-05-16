Этот индикатор-осциллятор показывает в виде гистограммы разницы в пунктах между идущими последовательно:

High баров/свечей;

Low баров/свечей.

В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости от:

направлений High и Low;

количества пунктов, задаваемого в свойствах.





Особенности столбцов гистограммы

выше нулевой линии, отображаемой в подокне этого индикатора - это разницы между High[n] и High[n-1] ;

и ; ниже нулевой линии - это разницы между Low[n] и Low[n-1] ;

и ; показ различными цветами в зависимости от направлений High, Low и размеров в пунктах: для ( High[n] < High[n-1] ), а так же ( Low[n] < Low[n-1] ): если разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = DarkSlateGray ; если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = DeepPink . для ( High[n] > High[n-1] ), а так же ( Low[n] > Low[n-1] ): если абсолютная разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = LightGreen ; если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = Gold .

построение гистограммы - с первого бара, следующего за нулевым, значения по нулевому - не показываются.





Пример

Если (High[2] < High[1]), то столбик гистограммы с соответствующим значением разницы находится по линии бара [1] и имеет цвет по умолчанию = DarkSlateGray.

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