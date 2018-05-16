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Индикаторы

ID Compare HH LL and delta base - индикатор для MetaTrader 5

Dina Paches
Dina Paches

Dina Paches

4.6 (9)
1 статья 10 кодов 955 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2394
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор-осциллятор показывает в виде гистограммы разницы в пунктах между идущими последовательно:

  • High баров/свечей;
  • Low баров/свечей.

В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости от:

  • направлений High и Low;
  • количества пунктов, задаваемого в свойствах.

delta base = 5 points

delta base = 100 points


Особенности столбцов гистограммы

  • выше нулевой линии, отображаемой в подокне этого индикатора - это разницы между High[n] и High[n-1];
  • ниже нулевой линии - это разницы между Low[n] и Low[n-1];
  • показ различными цветами в зависимости от направлений High, Low и размеров в пунктах:
    • для (High[n] < High[n-1]), а так же (Low[n] < Low[n-1]):
      • если разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = DarkSlateGray;
      • если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = DeepPink.
    • для (High[n] > High[n-1]), а так же (Low[n] > Low[n-1]):
      • если абсолютная разница в пунктах больше задаваемой в свойствах этого индикатора, то цвет соответствующего столбца гистограммы по линии бара [n-1] по умолчанию = LightGreen;
      • если меньше задаваемой в свойствах, то цвет = Gold.
  • построение гистограммы - с первого бара, следующего за нулевым, значения по нулевому - не показываются.


Пример

Если (High[2] < High[1]), то столбик гистограммы с соответствующим значением разницы находится по линии бара [1] и имеет цвет по умолчанию = DarkSlateGray.

Входные параметры

  • i_delta_base - разница в пунктах, меньше которой по умолчанию предусмотрены следующие цвета отображения: DeepPink и Gold;
  • i_bars - количество последних баров, по которым показывать значения индикатора.
ADX_Cross_Hull_Style_NRTR ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

Индикатор NRTR типа с использованием Average Directional Movement Index.

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.

AbsolutelyNoLagLwma_HTF AbsolutelyNoLagLwma_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачами алертов на смене цвета индикатора.

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF

Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.