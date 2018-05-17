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Индикаторы

Trend Continuation Factor - Jurik smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор основан на статье М.Пи "Just How Long Will A Trend Go On? Trend Continuation Factor".

Тренд — важный компонент рынков. Поэтому обязательно уметь его определять. Однако просто определить наличие тренда на рынке — недостаточно. Важно также иметь возможность понять направление текущего тренда.

Несмотря на то, что тренды могут принести вам много денег в кратчайшие сроки, если вы находитесь в синхронизации с ними, они могут привести также и к серьезным убыткам, если ваша позиция открыта в противоположном направлении. Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, я создал индикатор Trend Continuation Factor (TCF), который идентифицирует и наличие тренда, и его направление.

Некоторое дополнение: к индикатору добавлены типичные для MetaTrader 5 цветные зоны для упрощения определения тренда и сглаживание Юрика.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20734

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