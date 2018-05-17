Индикатор основан на статье М.Пи "Just How Long Will A Trend Go On? Trend Continuation Factor".

Тренд — важный компонент рынков. Поэтому обязательно уметь его определять. Однако просто определить наличие тренда на рынке — недостаточно. Важно также иметь возможность понять направление текущего тренда.



Несмотря на то, что тренды могут принести вам много денег в кратчайшие сроки, если вы находитесь в синхронизации с ними, они могут привести также и к серьезным убыткам, если ваша позиция открыта в противоположном направлении. Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, я создал индикатор Trend Continuation Factor (TCF), который идентифицирует и наличие тренда, и его направление.

