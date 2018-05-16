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Индикаторы

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор NRTR-типа с использованием Average Directional Movement Index.

Рис.1. Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

Рис.1. Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

AbsolutelyNoLagLWMA AbsolutelyNoLagLWMA

Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.

2XMA_Ichimoku_Signal 2XMA_Ichimoku_Signal

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.

ID Compare HH LL and delta base ID Compare HH LL and delta base

Этот индикатор-осциллятор показывает разницы в пунктах между идущими последовательно: High баров/свечей; Low баров/свечей. В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости: от направлений; количества пунктов, задаваемого в свойствах.

AbsolutelyNoLagLwma_HTF AbsolutelyNoLagLwma_HTF

Индикатор AbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачами алертов на смене цвета индикатора.