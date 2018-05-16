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ADX_Cross_Hull_Style_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NRTR-типа с использованием Average Directional Movement Index.
Рис.1. Индикатор ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
AbsolutelyNoLagLWMA
Скользящая средняя с использованием двойного LWMA-усреднения, выполненная в цветном виде.2XMA_Ichimoku_Signal
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора 2XMA_Ichimoku_Oscillator.
ID Compare HH LL and delta base
Этот индикатор-осциллятор показывает разницы в пунктах между идущими последовательно: High баров/свечей; Low баров/свечей. В том числе, отображает их различающимися цветами, в зависимости: от направлений; количества пунктов, задаваемого в свойствах.AbsolutelyNoLagLwma_HTF
Индикатор AbsolutelyNoLagLwma с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах и подачами алертов на смене цвета индикатора.