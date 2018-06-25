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ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR 在输入参数中提供了时间帧选择选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF.

图例1. 指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20782

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AnchoredMomentum_HTF AnchoredMomentum_HTF

指标 AnchoredMomentum 在输入参数中提供了时间帧选择选项。