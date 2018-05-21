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AIS2 Trading Robot - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2148
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Airat Safin.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.
- Автоматическая торговля;
- Автоматическое управление рисками;
- Гибкое управление настройками;
- Панель мониторинга.
Входные параметры
- % допустимого остатка Средств;
- % убытка от Средств;
- рабочий символ;
- Таймфрейм №1;
- Таймфрейм №2;
- Take Factor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень Тейк профит;
- StopFactor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень Стоп лосс;
- TrailFactor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень трейлинга.
ASCtrend_NRTR_HTF
Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.ERVI
Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.
Lock
Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.Executor Candles
Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.