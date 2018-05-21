AIS2 Trading Robot

Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.

Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.