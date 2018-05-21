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AIS2 Trading Robot - эксперт для MetaTrader 5

Ais | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2148
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Airat Safin.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.

  1. Автоматическая торговля;
  2. Автоматическое управление рисками;
  3. Гибкое управление настройками;
  4. Панель мониторинга.

AIS2 Trading Robot


Входные параметры

  • % допустимого остатка Средств;
  • % убытка от Средств;
  • рабочий символ;
  • Таймфрейм №1;
  • Таймфрейм №2;
  • Take Factor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень Тейк профит;
  • StopFactor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень Стоп лосс;
  • TrailFactor - % от рассчитанного диапазона, устанавливает уровень трейлинга.
ASCtrend_NRTR_HTF ASCtrend_NRTR_HTF

Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.

ERVI ERVI

Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) индекса относительной бодрости Джона Ф. Элерса.

Lock Lock

Локирование позиций - одновременное открытие Buy и Sell.

Executor Candles Executor Candles

Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.