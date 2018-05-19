Расчет:

RVI[i] = Num/Denom

Signal[i] = (RVI[i] + 2*RVI[i-1] + 2*RVI[i-2] + RVI[i-3])/6

где:

Num = SMA(Value1, Period)

Denom = SMA(Value2, Period)

Value1[i] = ((Close[i] - Open[i]) + 2*(Close[i-1] - Open[i-1]) + 2*(Close[i-2] - Open[i-2]) + (Close[i-3] - Open[i-3]))/6

Value2[i] = ((High[i] - Low[i]) + 2*(High[i-1] - Low[i-1]) + 2*(High[i-2] - Low[i-2]) + (High[i-3] - Low[i-3]))/6