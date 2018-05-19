CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ERVI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1552
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) относительного индекса бодрости Джона Ф. Элерса.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

RVI[i] = Num/Denom
Signal[i] = (RVI[i] + 2*RVI[i-1] + 2*RVI[i-2] + RVI[i-3])/6

где:

Num = SMA(Value1, Period)
Denom = SMA(Value2, Period)
Value1[i] = ((Close[i] - Open[i]) + 2*(Close[i-1] - Open[i-1]) + 2*(Close[i-2] - Open[i-2]) + (Close[i-3] - Open[i-3]))/6
Value2[i] = ((High[i] - Low[i]) + 2*(High[i-1] - Low[i-1]) + 2*(High[i-2] - Low[i-2]) + (High[i-3] - Low[i-3]))/6

Sidus_V1_Cloud Sidus_V1_Cloud

Канальный индикатор

Ehlers Distance Coefficient Filter Ehlers Distance Coefficient Filter

Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".

ASCtrend_NRTR_HTF ASCtrend_NRTR_HTF

Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.

AIS2 Trading Robot AIS2 Trading Robot

Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.