Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ERVI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1552
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор ERVI (Ehlers' Relative Vigor Index) относительного индекса бодрости Джона Ф. Элерса.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
Signal[i] = (RVI[i] + 2*RVI[i-1] + 2*RVI[i-2] + RVI[i-3])/6
где:
Num = SMA(Value1, Period)
Denom = SMA(Value2, Period)
Value1[i] = ((Close[i] - Open[i]) + 2*(Close[i-1] - Open[i-1]) + 2*(Close[i-2] - Open[i-2]) + (Close[i-3] - Open[i-3]))/6
Value2[i] = ((High[i] - Low[i]) + 2*(High[i-1] - Low[i-1]) + 2*(High[i-2] - Low[i-2]) + (High[i-3] - Low[i-3]))/6
Канальный индикаторEhlers Distance Coefficient Filter
Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".
Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.AIS2 Trading Robot
Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.