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AIS2 交易机器人 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路来自: Airat Safin

MQL5 编码: Vladimir Karputov

一款自带由 OBJ_LABEL 对象形式构成的数据面板的自动交易系统。

  1. 自动交易;
  2. 自动风险管理;
  3. 灵活的控制和设置;
  4. 监控面板。

AIS2 交易机器人


输入参数

  • % of the remaining Equity allowed; 可用剩余净值 %
  • % of the loss on Equity; 亏损为净值的 %
  • Working symbol; 工作品种
  • Timeframe No. 1; 时间帧 #1
  • Timeframe No. 2; 时间帧 #2
  • Take Factor - 计算范围的 %; 它放置止盈级别;
  • StopFactor - 计算范围的 %; 它放置止损级别;
  • TrailFactor - 计算范围的 %; 它放置尾随级别。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20779

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR ADX_Cross_Hull_Style_NRTR

一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。

AbsolutelyNoLagLwma_HTF AbsolutelyNoLagLwma_HTF

指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报。

Lock Lock

锁仓 - 同时在买入和卖出方向上开单。

ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF

指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR 在输入参数中提供了时间帧选择选项。