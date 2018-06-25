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AIS2 交易机器人 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2109
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Airat Safin。
MQL5 编码: Vladimir Karputov。
一款自带由 OBJ_LABEL 对象形式构成的数据面板的自动交易系统。
- 自动交易;
- 自动风险管理;
- 灵活的控制和设置;
- 监控面板。
输入参数
- % of the remaining Equity allowed; 可用剩余净值 %
- % of the loss on Equity; 亏损为净值的 %
- Working symbol; 工作品种
- Timeframe No. 1; 时间帧 #1
- Timeframe No. 2; 时间帧 #2
- Take Factor - 计算范围的 %; 它放置止盈级别;
- StopFactor - 计算范围的 %; 它放置止损级别;
- TrailFactor - 计算范围的 %; 它放置尾随级别。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20779
ADX_Cross_Hull_Style_NRTR
一款使用平均方向运动指数的 NRTR 型指标。AbsolutelyNoLagLwma_HTF
指标 AbsolutelyNoLagLwma，在输入参数中提供时间帧选择选项，当指标改变其颜色时警报。
Lock
锁仓 - 同时在买入和卖出方向上开单。ADX_Cross_Hull_Style_NRTR_HTF
指标 ADX_Cross_Hull_Style_NRTR 在输入参数中提供了时间帧选择选项。