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Индикаторы

ASCtrend_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1451
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ASCtrend_NRTR.ex5.

Рис.1. Индикатор ASCtrend_NRTR_HTF

Рис.1. Индикатор ASCtrend_NRTR_HTF

Рис.2. Подача алерта

Рис.2. Подача алерта

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