Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ASCtrend_NRTR.ex5.

Рис.1. Индикатор ASCtrend_NRTR_HTF

Рис.2. Подача алерта