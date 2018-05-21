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Lock - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Игорь.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Допустим, трейдер входит в рынок с позициями Buy и Sell по активу, когда валюта находится на уровне, скажем 100. Затем цена сдвигается к отметке 200. При этом покупка за 100 будет выигрышной, а продажа - убыточной. Мы закрываем нашу сделку покупки, и прибыль в 100 единиц переходит на наш счет. Продажа при этом приносит потерю в 100 единиц.
При использовании сетки вы должны быть уверены, что заработаете на любом движении рынка. Чтобы это сделать, снова войдите в сделки Buy и Sell. Теперь, для удобства, давайте предположим, что цена снова движется к уровню 100.
Вторая продажа принесет вам +100, а вторая покупка -100. В соответствии с правилами, можно закрыть позицию на продажу, и очередные 100 перейдут на ваш счет. В итоге на этой точке мы получаем общую прибыль 200.
Теперь первая сделка на продажу, которая осталась активной, отодвинулась от уровня 200 к уровню 100 и сейчас находится на позиции безубыточности.
По сумме четырех сделок мы получаем прибыль: по первому Buy +100; по второму Sell +100; по первому Sell 0, и по второму Buy -100. Общая прибыль составила +100. Мы можем удалить все ордера и выпить бокал шампанского. Перед каждым последующим двойным открытием (одновременным открытием Buy и Sell) увеличиваем размер лота позиции на коэффициент Lot exponential.
Есть множество других движений рынка, которые делают прибыльной эту непонятную на первый взгляд активность по одновременной покупке и продаже.
Но при такой торговле всегда есть риск появления "висящих" позиций - позиций у которых довольно большой убыток и у цена открытия которых расположена очень далеко от текущей цены. Для борьбы с такими "висящими" позициями введены два параметра: Excess of balance over Equity (превышение баланса над средствами) и Mimimum profit - минимальная прибыль.
Тем не менее будьте осторожны, так как возможны два варианта событий: как оптимистический
так и пессимистический
Входные параметры
- Lots - начальный лот;
- Take Profit - тейк профит;
- Lot exponential - коэффициент увеличения лота;
- Excess of balance over Equity - превышение баланса над средствами;
- Mimimum profit - минимальная прибыль;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Автоматическая торговая система с информационной панелью в виде объектов OBJ_LABEL.ASCtrend_NRTR_HTF
Индикатор ASCtrend_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, подачами алертов, отправкой почтовых и push-сообщений на смене цвета индикатора.
Торговля по нескольким свечным паттернам. Уровни тейк профит, стоп лосс и трейлинг - отдельно для BUY и SELL.ATR_Normalize_Histogram
Типичный осциллятор с использованием Average True Range в виде многоцветной гистограммы.