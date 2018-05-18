Индикатор на основе NonLag Moving Average.

Вместо того, чтобы отражать линию скользящей средней, индикатор показывает цветные бары на графике, и таким образом помогает оценить текущий тренд на рынке. Поскольку NonLag MA — очень быстрый индикатор, он чувствителен к изменениям тренда.

