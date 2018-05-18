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NonLag MA Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор на основе NonLag Moving Average.
Вместо того, чтобы отражать линию скользящей средней, индикатор показывает цветные бары на графике, и таким образом помогает оценить текущий тренд на рынке. Поскольку NonLag MA — очень быстрый индикатор, он чувствителен к изменениям тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20764
TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.RTR
Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.Индикатор RTR (Range To Range)
Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.Ehlers Nonlinear Filter Zone
Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.