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TVI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор индекса объема торговли TVI (Trade Volume Index) показывает, накапливается (приобретается) или распределяется (продается) ценная бумага.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Minimum tick value - минимальный тиковый объем.
Расчет:
- Если разница текущей цены и вчерашнего индекса больше минимального порогового объема, считаем, что бумага скупается;
- Если разница текущей цены и вчерашнего индекса меньше отрицательного минимального порогового объема, считаем, что бумага продается.
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NonLag MA Trend
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