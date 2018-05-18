Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.

Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.Индикатор RTR (Range To Range)

Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.

Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.