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Индикаторы

TVI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2294
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор индекса объема торговли TVI (Trade Volume Index) показывает, накапливается (приобретается) или распределяется (продается) ценная бумага.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Minimum tick value - минимальный тиковый объем.

Расчет:

  • Если разница текущей цены и вчерашнего индекса больше минимального порогового объема, считаем, что бумага скупается;
  • Если разница текущей цены и вчерашнего индекса меньше отрицательного минимального порогового объема, считаем, что бумага продается.

RTR RTR

Индикатор-осциллятор RTR (Range To Range) отображает соотношение двух ATR - быстрого и медленного.Индикатор RTR (Range To Range)

ReverseMinMax ReverseMinMax

Индикатор наименьших максимумов и наибольших минимумов.

NonLag MA Trend NonLag MA Trend

Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.

Ehlers Nonlinear Filter Ehlers Nonlinear Filter

Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.