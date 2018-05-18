Джон Эйлерс известен созданием ряда новых инструментов технического анализа. Здесь представлен один из них.



Эти фильтры обеспечивают сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживают основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.



В соответствии с Эйлерсом:

Даже несмотря на то, что Эйлерс склонен "перехваливать" свои работы, мы можем согласиться с некоторыми из его заявлений. Этот индикатор — один из полезных инструментов в коллекции кодов, которую мы создали здесь для всех трейдеров.

