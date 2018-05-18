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Индикаторы

Ehlers Nonlinear Filter - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(16)
Опубликован:
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Джон Эйлерс известен созданием ряда новых инструментов технического анализа. Здесь представлен один из них.

В соответствии с Эйлерсом:
Эти фильтры обеспечивают сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживают основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.

Даже несмотря на то, что Эйлерс склонен "перехваливать" свои работы, мы можем согласиться с некоторыми из его заявлений. Этот индикатор — один из полезных инструментов в коллекции кодов, которую мы создали здесь для всех трейдеров.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20790

NonLag MA Trend NonLag MA Trend

Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.

TVI TVI

TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.

Ehlers Nonlinear Filter Zone Ehlers Nonlinear Filter Zone

Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.

Ehlers Distance Coefficient Filter Ehlers Distance Coefficient Filter

Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".