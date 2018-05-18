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Ehlers Nonlinear Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Джон Эйлерс известен созданием ряда новых инструментов технического анализа. Здесь представлен один из них.
Даже несмотря на то, что Эйлерс склонен "перехваливать" свои работы, мы можем согласиться с некоторыми из его заявлений. Этот индикатор — один из полезных инструментов в коллекции кодов, которую мы создали здесь для всех трейдеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20790
Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.TVI
TVI (Trade Volume Index) - индекс объема торгов.
Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется нелинейный фильтр Эйлерса.Ehlers Distance Coefficient Filter
Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".