Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется Ehlers Nonlinear Filter.

"Зоны" рассчитываются с использованием цен High, Low и Median, чтобы попытаться оценить тренд по инструменту на текущем графике. Поэтому вы будете видеть нетрендовые периоды (то есть, участки средней линии, окрашенные в серый цвет). Это зоны, в которых наклоны High и Low находятся в разных фазах. Благодаря высокой чувствительности фильтра Эйлерса, представляется, что эти зоны можно применять в регулярном трейдинге.

