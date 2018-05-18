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Ehlers Nonlinear Filter Zone - индикатор для MetaTrader 5
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Это "зональный" индикатор, в котором для расчетов используется Ehlers Nonlinear Filter.
"Зоны" рассчитываются с использованием цен High, Low и Median, чтобы попытаться оценить тренд по инструменту на текущем графике. Поэтому вы будете видеть нетрендовые периоды (то есть, участки средней линии, окрашенные в серый цвет). Это зоны, в которых наклоны High и Low находятся в разных фазах. Благодаря высокой чувствительности фильтра Эйлерса, представляется, что эти зоны можно применять в регулярном трейдинге.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20791
Ehlers Nonlinear Filter обеспечивает сильное сглаживание на консолидирующихся рынках и строго отслеживает основные ценовые движения с минимальным запаздыванием.NonLag MA Trend
Индикатор на основе незапаздывающей скользящей средней.
Индикатор Distance Coefficient Filter создан в точности по описанию Эйлерса в книге "Rocket science for traders".Sidus_V1_Cloud
Канальный индикатор