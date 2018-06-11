请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标基于 非滞后均线。
它不显示平均线，而是在图表上显示彩色柱线，并以此方式帮助评估当前趋势。 由于非滞后均线速度非常快，它对趋势变化非常敏感。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20764
NonLag MA MTF
带有添加和调整的著名非滞后均线。MACD 领导者 - 扩展
该版本扩展了 MACD 领导者的基本版本，并增加了一些选项，为指标的使用增加了更多的灵活性。
Heiken Ashi 区域交易
Heiken Ashi 区域交易指标基于 3 个指标: Heiken Ashi，加速器振荡器和动量振荡器。Heiken Ashi 区域交易 - 单独
此版本的 Heiken Ashi 区域交易指标用于在单独的窗口中显示值 - 这样就不会干扰其它图表指标，并且在某些情况下可以更轻松地读取状态。