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Индикаторы

EMAVFS_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора EMAVFS находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.

  1. Слабый - нет цветных точек;
  2. Средний - маленькие цветные точки;
  3. Сильный - большие цветные точки.

Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev

Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev

Spasm Spasm

Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.

T3 Deviation T3 Deviation

В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.

VR---Moving VR---Moving

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.