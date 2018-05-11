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EMAVFS_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора EMAVFS находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы.
- Слабый - нет цветных точек;
- Средний - маленькие цветные точки;
- Сильный - большие цветные точки.
Рис.1. Индикатор EMAVFS_StDev
Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.RSI Bollinger Bands EA
Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.
В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.VR---Moving
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.