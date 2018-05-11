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Индикаторы

T3 Deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Оригинальная идея принадлежит Бобу Фалксу и Алексу Матуличу (они модернизировали оригинальный расчет Т3, предложенный Тимом Тилсоном).

Расчет основывается не на стандартном отклонении, а на сглаженном с помощью Т3. Вместо этого индикатор использует промежуточные расчеты Т3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклоонение, поскольку Т3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20695

EMAVFS_StDev EMAVFS_StDev

Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Spasm Spasm

Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.

VR---Moving VR---Moving

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.

T3 bands T3 bands

Вариация на тему полос Боллинджера.