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T3 Deviation - индикатор для MetaTrader 5
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Оригинальная идея принадлежит Бобу Фалксу и Алексу Матуличу (они модернизировали оригинальный расчет Т3, предложенный Тимом Тилсоном).
Расчет основывается не на стандартном отклонении, а на сглаженном с помощью Т3. Вместо этого индикатор использует промежуточные расчеты Т3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклоонение, поскольку Т3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20695
Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.Spasm
Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA), выполненный в виде класса.T3 bands
Вариация на тему полос Боллинджера.