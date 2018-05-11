Оригинальная идея принадлежит Бобу Фалксу и Алексу Матуличу (они модернизировали оригинальный расчет Т3, предложенный Тимом Тилсоном).

Расчет основывается не на стандартном отклонении, а на сглаженном с помощью Т3. Вместо этого индикатор использует промежуточные расчеты Т3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклоонение, поскольку Т3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.

