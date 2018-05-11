Автор идеи: Vladimir Pastushak.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Советник торгует по индикатору "Moving Average", при этом все подготовительные и торговые функции реализованы в виде торгового класса CMoving в отдельном файле Moving.mqh.





Входные параметры

magic number - уникальный идентификатор эксперта;

- уникальный идентификатор эксперта; Lots - объем позиции (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля);

- объем позиции (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля); Risk - риск на сделку в процентах от свободной маржи (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля);

- риск на сделку в процентах от свободной маржи (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля); MA: period - индикатор "Moving Average": таймфрейм;

- индикатор "Moving Average": таймфрейм; MA: averaging period - индикатор "Moving Average": период усреднения;

- индикатор "Moving Average": период усреднения; MA: horizontal shift - индикатор "Moving Average": горизонтальный сдвиг;

- индикатор "Moving Average": горизонтальный сдвиг; MA: smoothing type - индикатор "Moving Average": метод усреднения;

- индикатор "Moving Average": метод усреднения; MA: type of price - индикатор "Moving Average": тип цен по которым рассчитывается индикатор;

- индикатор "Moving Average": тип цен по которым рассчитывается индикатор; Take Profit - тейк профит (для случая, пока открыта одна позиция);

- тейк профит (для случая, пока открыта одна позиция); Lot multiplier for a series of Positions - увеличение объема позиции для серии позиций;

- увеличение объема позиции для серии позиций; Distance from Moving Average - расстояние от индикатора "Moving Average";

- расстояние от индикатора "Moving Average"; Additive in the presence of the general profit - добавка к отступу при наличии общей прибыли.

Советник использует принцип качелей, при этом есть возможность увеличивать лоты, для работы применяется простая стратегия:

Если цена выше индикатора "Moving Average" на заданную дистанцию Distance from Moving Average , открываем BUY позицию;

, открываем BUY позицию; Если цена уходит вниз от индикатора "Moving Average" на заданную дистанцию Distance from Moving Average , открываем SELL позицию тем же лотом;

, открываем SELL позицию тем же лотом; Если цена поднялась вверх от BUY позиции с самой высокой ценой на заданную дистанцию Distance from Moving Average , открываем следующую BUY позицию;

, открываем следующую BUY позицию; Если цена опустилась вниз от SELL позиции с самой низкой ценой на заданную дистанцию Distance from Moving Average, открываем следующую SELL позицию.





Класс CMoving

Установка параметров

Initialization Начальная инициализация - устанавливаются параметры: symbol - имя символа, по которому будет работать советник

- имя символа, по которому будет работать советник magic - уникальный идентификатор эксперта

- уникальный идентификатор эксперта slippage - проскальзывание. GetFlag Возвращает состояние флага инициализации. Используется как вспомогательная функция при вызове из главного эксперта для проверки состояния внутренней переменной m_init класса CMoving. LotsOrRisk Задание типа расчета лота позиций: или в ручном режиме (параметр lots больше нуля) или в процентах риска на сделку от свободной маржи (параметр risk больше нуля). CreateMA Создание индикатора "Moving Average". TakeProfit Задание параметра тейк профит. Multiplier Задание параметра увеличения лота. DistanceMA Задание отступа от индикатора "Moving Average". ProfitPlus Задание добавочного отступа при общей прибыли. Главная функция

Processing Главная функция, в которой выполняются все расчеты. Функции класса со спецификатором доступа protected

RefreshRates Обновление котировок по символу. CheckVolumeValue Проверка корректности введенного объема позиции (проверка используется при ручном задании объема позиции). IsFillingTypeAllowed Проверка режима заливки ордеров. iMAGet Получение значения индикатора "Moving Average" на баре с индексом index. CalculateAllPositions Получение за один вызов информации по позициям: count_buys - количество BUY позиций;

- количество BUY позиций; price_highest_buy - цена самой высокой BUY позиции;

- цена самой высокой BUY позиции; price_lowest_buy - цена самой низкой BUY позиции;

- цена самой низкой BUY позиции; lot_highest_buy - объем самой высокой BUY позиции;

- объем самой высокой BUY позиции; lot_lowest_buy - объем самой низкой BUY позиции;

- объем самой низкой BUY позиции; total_lots_buy - общий объем BUY позиций;

- общий объем BUY позиций; count_sells - количество SELL позиций;

- количество SELL позиций; price_lowest_sell - цена самой низкой SELL позиции;

- цена самой низкой SELL позиции; price_highest_sell - цена самой высокой SELL позиции;

- цена самой высокой SELL позиции; lot_lowest_sell - объем самой низкой SELL позиции;

- объем самой низкой SELL позиции; lot_highest_sell - объем самой низкой SELL позиции;

- объем самой низкой SELL позиции; total_lots_sell - общий объем SELL позиций. Prices Получение расчетных цен для BUY и SELL позиции с учетом заданной дистанции Distance from Moving Average. LotCheck Проверка и нормирование объема позиции (используется при ручном задании размера позиции). OpenBuy Открытие BUY позиции. OpenSell Открытие SELL позиции. PrintResult Распечатка результатов выполнения торговой операции по открытию позиции. SetTakeProfit Установка позициям уровня тейк профит или удаление всех уровней тейк профит и стоп лосс (при параметре delete_take_profit равном true). CompareDoubles Сравнение на равенство двух вещественных чисел. AwerageTakeProfit Расчет и установка единого уровня тейк профит для позиция определенного типа pos_type.

GBPUSD, таймфрейм H1, режим генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков".