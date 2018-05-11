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VR---Moving - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Pastushak.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Советник торгует по индикатору "Moving Average", при этом все подготовительные и торговые функции реализованы в виде торгового класса CMoving в отдельном файле Moving.mqh.
Входные параметры
- magic number - уникальный идентификатор эксперта;
- Lots - объем позиции (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля);
- Risk - риск на сделку в процентах от свободной маржи (допускается указывать или объем позиции больше нуля, или размер риска больше нуля);
- MA: period - индикатор "Moving Average": таймфрейм;
- MA: averaging period - индикатор "Moving Average": период усреднения;
- MA: horizontal shift - индикатор "Moving Average": горизонтальный сдвиг;
- MA: smoothing type - индикатор "Moving Average": метод усреднения;
- MA: type of price - индикатор "Moving Average": тип цен по которым рассчитывается индикатор;
- Take Profit - тейк профит (для случая, пока открыта одна позиция);
- Lot multiplier for a series of Positions - увеличение объема позиции для серии позиций;
- Distance from Moving Average - расстояние от индикатора "Moving Average";
- Additive in the presence of the general profit - добавка к отступу при наличии общей прибыли.
Советник использует принцип качелей, при этом есть возможность увеличивать лоты, для работы применяется простая стратегия:
- Если цена выше индикатора "Moving Average" на заданную дистанцию Distance from Moving Average, открываем BUY позицию;
- Если цена уходит вниз от индикатора "Moving Average" на заданную дистанцию Distance from Moving Average, открываем SELL позицию тем же лотом;
- Если цена поднялась вверх от BUY позиции с самой высокой ценой на заданную дистанцию Distance from Moving Average, открываем следующую BUY позицию;
- Если цена опустилась вниз от SELL позиции с самой низкой ценой на заданную дистанцию Distance from Moving Average, открываем следующую SELL позицию.
Класс CMoving
|Установка параметров
|
Initialization
|
Начальная инициализация - устанавливаются параметры:
|
GetFlag
|Возвращает состояние флага инициализации. Используется как вспомогательная функция при вызове из главного эксперта для проверки состояния внутренней переменной m_init класса CMoving.
|
LotsOrRisk
|Задание типа расчета лота позиций: или в ручном режиме (параметр lots больше нуля) или в процентах риска на сделку от свободной маржи (параметр risk больше нуля).
|
CreateMA
|Создание индикатора "Moving Average".
|
TakeProfit
|Задание параметра тейк профит.
|
Multiplier
|Задание параметра увеличения лота.
|
DistanceMA
|Задание отступа от индикатора "Moving Average".
|
ProfitPlus
|Задание добавочного отступа при общей прибыли.
|Главная функция
|
Processing
|Главная функция, в которой выполняются все расчеты.
|Функции класса со спецификатором доступа protected
|
RefreshRates
|Обновление котировок по символу.
|
CheckVolumeValue
|Проверка корректности введенного объема позиции (проверка используется при ручном задании объема позиции).
|
IsFillingTypeAllowed
|Проверка режима заливки ордеров.
|
iMAGet
|Получение значения индикатора "Moving Average" на баре с индексом index.
|
CalculateAllPositions
|
Получение за один вызов информации по позициям:
|
Prices
|Получение расчетных цен для BUY и SELL позиции с учетом заданной дистанции Distance from Moving Average.
|
LotCheck
|Проверка и нормирование объема позиции (используется при ручном задании размера позиции).
|
OpenBuy
|Открытие BUY позиции.
|
OpenSell
|Открытие SELL позиции.
|
PrintResult
|Распечатка результатов выполнения торговой операции по открытию позиции.
|
SetTakeProfit
|Установка позициям уровня тейк профит или удаление всех уровней тейк профит и стоп лосс (при параметре delete_take_profit равном true).
|
CompareDoubles
|Сравнение на равенство двух вещественных чисел.
|
AwerageTakeProfit
|Расчет и установка единого уровня тейк профит для позиция определенного типа pos_type.
GBPUSD, таймфрейм H1, режим генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков".
В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.EMAVFS_StDev
Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.