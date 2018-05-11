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Spasm - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Евгений.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Торгуем волатильность рынка.
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Multiplier relative to current volatility - множитель относительно текущей волатильности;
- Period for the calculation of volatility in bars - период в барах для расчета волатильности;
- Volatility smoothing Mode - тип усреднения: 0 - простое скользящее, 1 - линейно-взвешенное;
- Volatility calculation Mode - тип расчета волатильности: 1-open/close, 0-High/Low;
- Stop loss as a percentage of volatility - стоп лосс в процентах от волатильности (от 0 до 1);
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Тестирование по всем символам в режиме генерации тиков "Все тики" на таймфрейме H1 с 2017.01.01 по 2018.05.08.
Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.EMAVFS_channel_HTF
Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.T3 Deviation
В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.