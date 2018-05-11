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Spasm - эксперт для MetaTrader 5

space_cowboy | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1866
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Евгений.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торгуем волатильность рынка.


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Multiplier relative to current volatility - множитель относительно текущей волатильности;
  • Period for the calculation of volatility in bars - период в барах для расчета волатильности;
  • Volatility smoothing Mode - тип усреднения: 0 - простое скользящее, 1 - линейно-взвешенное;
  • Volatility calculation Mode - тип расчета волатильности: 1-open/close, 0-High/Low;
  • Stop loss as a percentage of volatility - стоп лосс в процентах от волатильности (от 0 до 1);
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Тестирование по всем символам в режиме генерации тиков "Все тики" на таймфрейме H1 с 2017.01.01 по 2018.05.08.

Spasm all symbols

RSI Bollinger Bands EA RSI Bollinger Bands EA

Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMAVFS_StDev EMAVFS_StDev

Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

T3 Deviation T3 Deviation

В индикаторе T3 Deviation используются промежуточные расчеты T3 для получения отклонения на его основе. Как и ожидалось, отклонение, полученное таким способом, более сглаженное, чем стандартное отклонение, поскольку T3 сам по себе более сглаженный, чем SMA. Индикатор быстрее отвечает на изменения рынка.