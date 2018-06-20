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EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。
如果 EMAVFS 指标的标准偏差介于 dK1 和 dK2 参数值之间，则移动平均线上会出现一个彩色小圆点。 其颜色对应于当前的趋势方向。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波器系数 1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波器系数 2
如果标准偏差高于 dK2 输入参数值，则圆点大小增加。 因此，我们得到三级趋势强度指示。
- 弱 — 无圆点;
- 中 — 彩色小圆点;
- 强 — 彩色大圆点。
图例1. 指标 EMAVFS_StDev
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20720
ID_Close_Rectangle_TL_AL
用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。EMAVFS_channel_HTF
EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。