代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

EMAVFS_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1213
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。

如果 EMAVFS 指标的标准偏差介于 dK1 和 dK2 参数值之间，则移动平均线上会出现一个彩色小圆点。 其颜色对应于当前的趋势方向。

input double dK1=1.5; // 平方律滤波器系数 1
input double dK2=2.5;  // 平方律滤波器系数 2

如果标准偏差高于 dK2 输入参数值，则圆点大小增加。 因此，我们得到三级趋势强度指示。

  1. 弱 — 无圆点;
  2. 中 — 彩色小圆点;
  3. 强 — 彩色大圆点。

图例1. 指标 EMAVFS_StDev

图例1. 指标 EMAVFS_StDev

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20720

ID_Close_Rectangle_TL_AL ID_Close_Rectangle_TL_AL

用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

TST TST

智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。

四条水平线 四条水平线

指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。