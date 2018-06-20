EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。

用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。

智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。

指标绘制四条水平线: 两条基准线 (默认为红色) 高于 "Bar number" 柱线的最高价和低于最低价，帮助线 (默认为绿色) 自基准线偏移。