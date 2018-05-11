Автор идеи: raposter.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Программа использует зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку. OB и OS определяются на таймфреймах M15, H1 и H4. Для демонстрации программы был выбран график EURUSD M15.

Программа содержит два триггера, чтобы показать сравнение альтернативных методов определения OB/OS.

Первый триггер — традиционный метод, который для определения зон перекупленности/перепроданности RSI использует фиксированные цифры. Зоны OB и OS начинаются с типичных уровней RSI со значениями 70 и 30. Триггер №2 устанавливает полосы Боллинджера вокруг средней RSI за определенный период времени. Зоны OB и OS определяются как уровни стандартного отклонения от средней RSI. Например, сигналом перекупленности будет состояние, когда значение RSI выше RSI_Upper, где RSI_Upper = RSI_Sigma*StdDev + RSI_Avg. В этом выражении RSI_Sigma — уровень разброса, а стандартное отклонение (StdDev) вычисляется из распределения RSI на последних барах.

Как можно увидеть из двух приложенных ниже отчетов Тестера Стратегий, триггер №2 (по методу полос Боллинджера) показывает хороший результат на периоде тестирования более 11 лет и превосходит триггер №1. К тому же, триггер №2 работает более равномерно и показывает гораздо меньший разброс результатов, чем триггер №1 за 11 лет на таймфрейме М15.