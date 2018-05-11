CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSI Bollinger Bands EA - эксперт для MetaTrader 5

raposter | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2442
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: raposter.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Программа использует зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку. OB и OS определяются на таймфреймах M15, H1 и H4. Для демонстрации программы был выбран график EURUSD M15.

Программа содержит два триггера, чтобы показать сравнение альтернативных методов определения OB/OS.

  1. Первый триггер — традиционный метод, который для определения зон перекупленности/перепроданности RSI использует фиксированные цифры. Зоны OB и OS начинаются с типичных уровней RSI со значениями 70 и 30.
  2. Триггер №2 устанавливает полосы Боллинджера вокруг средней RSI за определенный период времени. Зоны OB и OS определяются как уровни стандартного отклонения от средней RSI. Например, сигналом перекупленности будет состояние, когда значение RSI выше RSI_Upper, где RSI_Upper = RSI_Sigma*StdDev + RSI_Avg. В этом выражении RSI_Sigma — уровень разброса, а стандартное отклонение (StdDev) вычисляется из распределения RSI на последних барах.

Как можно увидеть из двух приложенных ниже отчетов Тестера Стратегий, триггер №2 (по методу полос Боллинджера) показывает хороший результат на периоде тестирования более 11 лет и превосходит триггер №1. К тому же, триггер №2 работает более равномерно и показывает гораздо меньший разброс результатов, чем триггер №1 за 11 лет на таймфрейме М15.

RSI Bollinger Bands EA Trig 1

RSI Bollinger Bands EA Trig 2

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMAVFS_HTF EMAVFS_HTF

Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Spasm Spasm

Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.

EMAVFS_StDev EMAVFS_StDev

Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.