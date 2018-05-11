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RSI Bollinger Bands EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: raposter.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Программа использует зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку. OB и OS определяются на таймфреймах M15, H1 и H4. Для демонстрации программы был выбран график EURUSD M15.
Программа содержит два триггера, чтобы показать сравнение альтернативных методов определения OB/OS.
- Первый триггер — традиционный метод, который для определения зон перекупленности/перепроданности RSI использует фиксированные цифры. Зоны OB и OS начинаются с типичных уровней RSI со значениями 70 и 30.
- Триггер №2 устанавливает полосы Боллинджера вокруг средней RSI за определенный период времени. Зоны OB и OS определяются как уровни стандартного отклонения от средней RSI. Например, сигналом перекупленности будет состояние, когда значение RSI выше RSI_Upper, где RSI_Upper = RSI_Sigma*StdDev + RSI_Avg. В этом выражении RSI_Sigma — уровень разброса, а стандартное отклонение (StdDev) вычисляется из распределения RSI на последних барах.
Как можно увидеть из двух приложенных ниже отчетов Тестера Стратегий, триггер №2 (по методу полос Боллинджера) показывает хороший результат на периоде тестирования более 11 лет и превосходит триггер №1. К тому же, триггер №2 работает более равномерно и показывает гораздо меньший разброс результатов, чем триггер №1 за 11 лет на таймфрейме М15.
Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMAVFS_HTF
Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.EMAVFS_StDev
Индикатор EMAVFS с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.