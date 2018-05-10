Реальный автор: Станислав Булашев

Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

input double Wmin= 0 ; input double Wmax= 5 ; input double Efactor= 1.01 ; input double Afactor= 1.001 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.

Рис.1. Индикатор EMAVFS