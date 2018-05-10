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Индикаторы

EMAVFS - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1894
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Станислав Булашев

Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input double Wmin=0;                      // минимальная чувствительность  
input double Wmax=5;                      // максимальная чувствительность
input double Efactor=1.01;                // коэффициент E (менять значение около единицы на десятые и сотые доли) 
input double Afactor=1.001;               // степень A (менять значение около единицы на десятые и сотые доли)                   
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;    // ценовая константа
input int Shift=0;                        // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
//+-----------------------------------+

Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.

Рис.1. Индикатор EMAVFS

Рис.1. Индикатор EMAVFS

SD_M_Swap SD_M_Swap

Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.

AlliHeik AlliHeik

Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Настройки установки стоп лосса, тейк профита и трейлинга позиций.

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.