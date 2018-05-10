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EMAVFS - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Станислав Булашев
Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input double Wmin=0; // минимальная чувствительность input double Wmax=5; // максимальная чувствительность input double Efactor=1.01; // коэффициент E (менять значение около единицы на десятые и сотые доли) input double Afactor=1.001; // степень A (менять значение около единицы на десятые и сотые доли) input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // ценовая константа input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах //+-----------------------------------+
Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.
Рис.1. Индикатор EMAVFS
Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.AlliHeik
Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Настройки установки стоп лосса, тейк профита и трейлинга позиций.
Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.Modeling_The_Market
Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.