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Индикаторы

ID_Close_Rectangle_TL_AL - индикатор для MetaTrader 5

Dina Paches
Dina Paches

Dina Paches

4.6 (9)
1 статья 10 кодов 955 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1944
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Утилита-индикатор для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.

С ее помощью это можно делать в два щелчка (вместо бо́льшего количества действий, если такую работу делать вручную):

  • один - по кнопке панели управления этой утилиты;
  • затем другой - по объекту на графике в том месте, до куда его нужно сократить.

Эта утилита работает не только с объектами, расположенными в главном окне графика, но и с находящимися в его подокнах.


Входные параметры

  • i_prefix_add_to_object_name - добавить префикс "cl" к имени закрываемого объекта;
  • i_prefix_add_to_object_text - добавить префикс "cl" к описанию закрываемого объекта;
  • i_prefix_add_to_object_tooltip - добавить префикс "cl" к всплывающей подсказке закрываемого объекта;
  • i_alert_if_obj_inverted - если true, то предупреждать через Alert, что щелчок был по объекту, установленному на графике справа налево, а не слева направо. По умолчанию false (выводить сообщения об этом через Print во вкладку терминала Эксперты);
  • i_font_size - размер шрифта в панели управления;
  • i_y_distance - расположение панели управления по оси y в пикселях (отсчет от верха графика);
  • i_x_distance - расположение панели управления по оси х в пикселях (отсчет от правого края графика);
  • i_button_size_base - базовый размер для формирования кнопок панели управления индикатора.

Аббревиатура в названии этой утилиты расшифровывается следующим образом:

Вместе с Rectangle (OBJ_RECTANGLE) - это типы графических объектов в терминале, из имеющих две точки привязки по времени и цене.


Дополнения и изменения в версии 1.119

1. Теперь этот индикатор может сокращать правую сторону у перевернутых объектов (установленных на графике справа налево, вместо слева направо). Есть и другие изменения. Например, теперь он может сокращать правую сторону Trend Line, если щелчок был по ее лучу, направленному влево.

2. Добавлены входные параметры i_alert_if_obj_inverted и i_button_size_base.

ASCtrend_NRTR ASCtrend_NRTR

Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

InvertCandle InvertCandle

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде.

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.

ESM ESM

Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).