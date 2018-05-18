Утилита-индикатор для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.

С ее помощью это можно делать в два щелчка (вместо бо́льшего количества действий, если такую работу делать вручную):

один - по кнопке панели управления этой утилиты;

затем другой - по объекту на графике в том месте, до куда его нужно сократить.

Эта утилита работает не только с объектами, расположенными в главном окне графика, но и с находящимися в его подокнах.





Входные параметры

i_prefix_add_to_object_name - добавить префикс "cl" к имени закрываемого объекта;

- добавить префикс "cl" к имени закрываемого объекта; i_prefix_add_to_object_text - добавить префикс "cl" к описанию закрываемого объекта;

- добавить префикс "cl" к описанию закрываемого объекта; i_prefix_add_to_object_tooltip - добавить префикс "cl" к всплывающей подсказке закрываемого объекта;

- добавить префикс "cl" к всплывающей подсказке закрываемого объекта; i_alert_if_obj_inverted - если true , то предупреждать через Alert , что щелчок был по объекту, установленному на графике справа налево, а не слева направо. По умолчанию false (выводить сообщения об этом через Print во вкладку терминала Эксперты );

- если , то предупреждать через , что щелчок был по объекту, установленному на графике справа налево, а не слева направо. По умолчанию (выводить сообщения об этом через во вкладку терминала ); i_font_size - размер шрифта в панели управления;

- размер шрифта в панели управления; i_y_distance - расположение панели управления по оси y в пикселях (отсчет от верха графика);

- расположение панели управления по оси в пикселях (отсчет от верха графика); i_x_distance - расположение панели управления по оси х в пикселях (отсчет от правого края графика);

- расположение панели управления по оси в пикселях (отсчет от правого края графика); i_button_size_base - базовый размер для формирования кнопок панели управления индикатора.

Аббревиатура в названии этой утилиты расшифровывается следующим образом:

TL - Trend Line (OBJ_TREND);

AL - Arrowed Line (OBJ_ARROWED_LINE).

Вместе с Rectangle (OBJ_RECTANGLE) - это типы графических объектов в терминале, из имеющих две точки привязки по времени и цене.





Дополнения и изменения в версии 1.119

1. Теперь этот индикатор может сокращать правую сторону у перевернутых объектов (установленных на графике справа налево, вместо слева направо). Есть и другие изменения. Например, теперь он может сокращать правую сторону Trend Line, если щелчок был по ее лучу, направленному влево.

2. Добавлены входные параметры i_alert_if_obj_inverted и i_button_size_base.