Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.

Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.