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Индикаторы

ASCtrend_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1700
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

Рис.1. Индикатор ASCtrend_NRTR

Рис.1. Индикатор ASCtrend_NRTR

InvertCandle InvertCandle

График текущего финансового инструмента в перевернутом виде.

AnchoredMomentum_HTF AnchoredMomentum_HTF

Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ID_Close_Rectangle_TL_AL ID_Close_Rectangle_TL_AL

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.

Advance_Decline_Line Advance_Decline_Line

Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.