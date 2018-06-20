一款用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具指标。

使用它，您可以两次点击 (而不是多次动作，如果您必须手工完成的话):

一次 - 在实用工具控制面板上的按钮上;

另一次 - 在图表中的对象上，其为必须减少的位置。

该实用工具能够操控位于主图表中的对象，以及位于独立窗口中的对象。





输入

i_prefix_add_to_object_name - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象名称里;

- 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象名称里; i_prefix_add_to_object_text - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象描述中;

- 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象描述中; i_prefix_add_to_object_tooltip - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象工具提示中;

- 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象工具提示中; i_font_size - 控制面板中的字号;

- 控制面板中的字号; i_y_distance - 沿着 y 轴以像素为单位放置控制面板 (参考图表顶部);

- 沿着 轴以像素为单位放置控制面板 (参考图表顶部); i_x_distance - 沿着 x 轴以像素为单位放置控制面板 (参考图表的右侧边缘);

该实用工具名称中的缩写如下所示:

TL - 趋势线 (OBJ_TREND);

AL - 箭头线 (OBJ_ARROWED_LINE)。

与矩形 (OBJ_RECTANGLE) 一起 - 这些是终端中图形对象的类型，它们是具有时间和价格两个锚定点的图形对象。