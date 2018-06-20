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ID_Close_Rectangle_TL_AL - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具指标。
使用它，您可以两次点击 (而不是多次动作，如果您必须手工完成的话):
- 一次 - 在实用工具控制面板上的按钮上;
- 另一次 - 在图表中的对象上，其为必须减少的位置。
该实用工具能够操控位于主图表中的对象，以及位于独立窗口中的对象。
输入
- i_prefix_add_to_object_name - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象名称里;
- i_prefix_add_to_object_text - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象描述中;
- i_prefix_add_to_object_tooltip - 将前缀 "cl" 添加到要关闭的对象工具提示中;
- i_font_size - 控制面板中的字号;
- i_y_distance - 沿着 y 轴以像素为单位放置控制面板 (参考图表顶部);
- i_x_distance - 沿着 x 轴以像素为单位放置控制面板 (参考图表的右侧边缘);
该实用工具名称中的缩写如下所示:
- TL - 趋势线 (OBJ_TREND);
- AL - 箭头线 (OBJ_ARROWED_LINE)。
与矩形 (OBJ_RECTANGLE) 一起 - 这些是终端中图形对象的类型，它们是具有时间和价格两个锚定点的图形对象。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20714
EMAVFS_channel_HTF
EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。NeuroNirvamanEA
基于简单神经网络的交易系统。
EMAVFS_StDev
EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。TST
智能交易系统未使用任何指标。 它仅使用当前价格和零柱线的 OHLC。