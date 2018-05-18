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ESM - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ESM (Elsig's Shifting Mean) отображает усредненное смещение цены за заданный промежуток времени (баров).
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
где:
Min, Max - минимальная и максимальная цены в заданном диапазоне.
Индикатор ADL (Advances/Declines Line) отображает соотношение положительных и отрицательных приращений цены за заданный промежуток времени.ID_Close_Rectangle_TL_AL
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.
Индикатор-осциллятор волатильности Индекс Диапазона Гопалакришнан (GAPO - Gopalakrishnan Range Index Oscillator) количественно оценивает изменчивость инструмента, основываясь на логарифме торгового диапазона за N-дневный период.Glitch_Index
Glitch_Index - индикатор отклонения цены от ее среднего значения.