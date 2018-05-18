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InvertCandle - индикатор для MetaTrader 5
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График текущего финансового инструмента в перевернутом виде.
Рис.1. Индикатор InvertCandle
AnchoredMomentum_HTF
Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_AbsolutelyNoLagLwma
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AbsolutelyNoLagLwma.
ASCtrend_NRTR
Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.ID_Close_Rectangle_TL_AL
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.