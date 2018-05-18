Индикатор AnchoredMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ASCtrend с добавлением NRTR линии возможного расположения стопов.

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников, трендовых линий или линий со стрелкой до каких-либо баров/свечей.