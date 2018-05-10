Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.

Торговая система, основанная на определении волатильности рынка.