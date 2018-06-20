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EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
对于指标操作, EMAVFS_channel.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. 指标 EMAVFS_channel_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20709
NeuroNirvamanEA
基于简单神经网络的交易系统。EMAVFS_HTF
EMAVFS 指标在输入参数中有时间帧选择选项。
ID_Close_Rectangle_TL_AL
用于关闭 (减少右侧长度) 矩形、趋势线或某些柱线/烛条上带箭头线条的实用工具。EMAVFS_StDev
EMAVFS 指标基于标准偏差算法，附加的趋势强度以彩色圆点指示。