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EMAVFS_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EMAVFS.ex5.
Рис.1. Индикатор EMAVFS_HTF
SL_Calculator
Индикатор StopLoss Calculator.TQ
Индикатор Trend Quality.
EMAVFS_channel_HTF
Индикатор EMAVFS_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSI Bollinger Bands EA
Советник определяет зоны перекупленности (OB) и перепроданности (OS), по которым генерирует торговые сигналы на продажу и покупку.