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Индикаторы

EMAVFS_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1607
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.

Рис.1. Индикатор EMAVFS_channel

Рис.1. Индикатор EMAVFS_channel

EMAVFS EMAVFS

Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

SD_M_Swap SD_M_Swap

Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.

RANA RANA

Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.