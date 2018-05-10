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EMAVFS_channel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.
Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.
Рис.1. Индикатор EMAVFS_channel
Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.SD_M_Swap
Скрипт для показа свопа финансового инструмента. Текст положительного и отрицательного свопа отображается разными цветами.
Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.RANA
Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.