Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

Данный индикатор компилируется не только как MQL5-индикатор, но и как MQL4-индикатор, для чего следует поменять расширение кода индикатора на mq4, разместить код в <каталог_данных_терминала MetaTrader4>\MQL4\Indicators и откомпилировать его соответствующим редактором кода.

Рис.1. Индикатор EMAVFS_channel