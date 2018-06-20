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EMAVFS_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
EMAVFS.mq5 (17.37 KB) 预览
EMAVFS_HTF.mq5 (21.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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EMAVFS 指标在输入参数中有时间帧选择选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)

对于指标操作, EMAVFS.ex5 指标必须添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例1. 指标 EMAVFS_HTF

图例1. 指标 EMAVFS_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20707

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

一条使用非平滑和稳定的近似误差的通道，其中线是具有可变平滑因子的指数移动均线。

RSI 布林带 EA RSI 布林带 EA

EA 判断超买 (OB) 和超卖 (OS) 区域，为其生成买卖信号。

NeuroNirvamanEA NeuroNirvamanEA

基于简单神经网络的交易系统。

EMAVFS_channel_HTF EMAVFS_channel_HTF

EMAVFS_channel 指标在输入参数中有时间帧选择选项。