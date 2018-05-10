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Индикаторы

TQ - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1830
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Осциллятор качества тренда (Trend Quality) Давида Сепиашвили, представленный им в статье "Обнаружение и определение трендов - Индикатор качества тренда" (англ. "Detecting And Determining Trends - Trend-Quality Indicator").

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Period fast - период быстрой ЕМА;
  • Period slow - период медленной ЕМА;
  • Scalar trend period - период скалярной величины тренда;
  • Scalar noise period - период скалярной величины шума;
  • Scalar correction factor - скалярный поправочный коэффициент;
  • Applied price - цена расчета.


Использование

Когда гистограмма индикатора находится выше нуля и выше линии индикатора, и окрашена в зеленый цвет, бычий тренд можно считать достаточно устойчивым. Для медвежьего тренда - зеркально (цвет красный).

Сигналом для входа в позицию может быть пересечение гистограммой линии индикатора.

PC PC

Индикатор Price Cycle.

MI MI

Индикатор MI (Mass Index).

SL_Calculator SL_Calculator

Индикатор StopLoss Calculator.

EMAVFS_HTF EMAVFS_HTF

Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.