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TQ - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор качества тренда (Trend Quality) Давида Сепиашвили, представленный им в статье "Обнаружение и определение трендов - Индикатор качества тренда" (англ. "Detecting And Determining Trends - Trend-Quality Indicator").
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Period fast - период быстрой ЕМА;
- Period slow - период медленной ЕМА;
- Scalar trend period - период скалярной величины тренда;
- Scalar noise period - период скалярной величины шума;
- Scalar correction factor - скалярный поправочный коэффициент;
- Applied price - цена расчета.
Использование
Когда гистограмма индикатора находится выше нуля и выше линии индикатора, и окрашена в зеленый цвет, бычий тренд можно считать достаточно устойчивым. Для медвежьего тренда - зеркально (цвет красный).
Сигналом для входа в позицию может быть пересечение гистограммой линии индикатора.
SL_Calculator
Индикатор StopLoss Calculator.EMAVFS_HTF
Индикатор EMAVFS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.