Осциллятор качества тренда (Trend Quality) Давида Сепиашвили, представленный им в статье "Обнаружение и определение трендов - Индикатор качества тренда" (англ. "Detecting And Determining Trends - Trend-Quality Indicator").

Имеет шесть настраиваемых параметров:

Period fast - период быстрой ЕМА;

- период быстрой ЕМА; Period slow - период медленной ЕМА;

- период медленной ЕМА; Scalar trend period - период скалярной величины тренда;

- период скалярной величины тренда; Scalar noise period - период скалярной величины шума;

- период скалярной величины шума; Scalar correction factor - скалярный поправочный коэффициент;

- скалярный поправочный коэффициент; Applied price - цена расчета.





Использование

Когда гистограмма индикатора находится выше нуля и выше линии индикатора, и окрашена в зеленый цвет, бычий тренд можно считать достаточно устойчивым. Для медвежьего тренда - зеркально (цвет красный).

Сигналом для входа в позицию может быть пересечение гистограммой линии индикатора.