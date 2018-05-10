Осциллятор Индекс суммирования (Summation Index), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, основанный на индикаторе McClellan_Oscillator, в свою очередь построенного на значениях индикатора Макклеллана RANA, отображает значения осциллятора McClellan_Oscillator с учетом значений прошлого дня.

Имеет три настраиваемых параметра:

Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA;

- наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA; Fast MA period - период быстрой MA (19 по умолчанию);

- период быстрой MA (19 по умолчанию); Slow MA period - период медленной MA (19 по умолчанию).

Расчет: McClellan Summation Index = McClellan Oscillator + McClellan Summation Index прошлого дня где: McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period) MA(RANA(19)) - 19-дневная МА, построенная на RANA;

MA(RANA(39)) - 39-дневная МА, построенная на RANA. RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn) Up - количество бычьих свечей всех символов;

Dn - количество медвежьих свечей всех символов.