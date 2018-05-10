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Индикаторы

McClellan_Summation_Index - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Осциллятор Индекс суммирования (Summation Index), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, основанный на индикаторе McClellan_Oscillator, в свою очередь построенного на значениях индикатора Макклеллана RANA, отображает значения осциллятора McClellan_Oscillator с учетом значений прошлого дня.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA;
  • Fast MA period - период быстрой MA (19 по умолчанию);
  • Slow MA period - период медленной MA (19 по умолчанию).

Расчет:

McClellan Summation Index = McClellan Oscillator + McClellan Summation Index прошлого дня

где:

McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period)
  • MA(RANA(19)) - 19-дневная МА, построенная на RANA;
  • MA(RANA(39)) - 39-дневная МА, построенная на RANA.
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
  • Up - количество бычьих свечей всех символов;
  • Dn - количество медвежьих свечей всех символов.

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.

Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.

AD_Indicator AD_Indicator

Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.

Average Modified Moving Average Average Modified Moving Average

Скользящая средняя Average Modified Moving Average.

Coppock Coppock

Индикатор бычьих сигналов Coppock.