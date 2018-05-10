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McClellan_Summation_Index - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор Индекс суммирования (Summation Index), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, основанный на индикаторе McClellan_Oscillator, в свою очередь построенного на значениях индикатора Макклеллана RANA, отображает значения осциллятора McClellan_Oscillator с учетом значений прошлого дня.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA;
- Fast MA period - период быстрой MA (19 по умолчанию);
- Slow MA period - период медленной MA (19 по умолчанию).
Расчет:
где:
- MA(RANA(19)) - 19-дневная МА, построенная на RANA;
- MA(RANA(39)) - 39-дневная МА, построенная на RANA.
- Up - количество бычьих свечей всех символов;
- Dn - количество медвежьих свечей всех символов.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.
Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.
Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.AD_Indicator
Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.
Скользящая средняя Average Modified Moving Average.Coppock
Индикатор бычьих сигналов Coppock.