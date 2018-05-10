Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RANA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1845
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор RANA (Ratio Adjusted Net Advances), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, отображает отношения положительных и отрицательных приращений цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка.
Расчет:
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
где:
- Up - количество бычьих свечей всех символов;
- Dn - количество медвежьих свечей всех символов.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.
Modeling_The_Market
Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.EMAVFS_channel
Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.
AD_Indicator
Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.McClellan_Oscillator
Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.