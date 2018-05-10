Индикатор RANA (Ratio Adjusted Net Advances), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, отображает отношения положительных и отрицательных приращений цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.

Имеет один настраиваемый параметр:

Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка.

Расчет: RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn) где: Up - количество бычьих свечей всех символов;

Dn - количество медвежьих свечей всех символов.

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.