CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RANA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1845
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RANA (Ratio Adjusted Net Advances), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, отображает отношения положительных и отрицательных приращений цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка.

Расчет:

RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)

где:

  • Up - количество бычьих свечей всех символов;
  • Dn - количество медвежьих свечей всех символов.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

AD_Indicator AD_Indicator

Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.