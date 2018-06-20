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McClellan_Summation_Index - MetaTrader 5脚本
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合计指数振荡指器基于 McClellan_Oscillator 指标，它依次基于麦克莱伦指标 RANA 的值显示 McClellan_Oscillator 的数值，考虑到前一天的数值。
它有三个输入参数:
- Base currency - 市场观察中用于计算 RANA 的品种基础货币的名称。
- Fast MA period - 快速 MA 周期 (默认为 19);
- Slow MA period - 慢速 MA 周期 (默认为 19)。
计算:
麦克莱伦合计指数 = 麦克莱伦振荡器 + 麦克莱伦前一天的合计指数
其中:
McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period)
- MA(RANA(19)) - 基于 RANA 的 19-日 MA;
- MA(RANA(39)) - 基于 RANA 的 39-日 MA。
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
- Up - 所有品种上看涨烛条数量;
- Dn - 所有品种上看跌烛条数量。
应该指出的是，在第一次启动或切换时间帧时，指标需要一段时间才能下载所需品种的必要历史记录。
不需要 RANA 指标操作 - 它是由指标独立计算的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20691
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谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 进展/衰退指标。McClellan_Oscillator
谢尔曼 (Sherman) 和玛丽安·麦克莱伦 (Marian McClellan) 振荡器。