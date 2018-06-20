合计指数振荡指器基于 McClellan_Oscillator 指标，它依次基于麦克莱伦指标 RANA 的值显示 McClellan_Oscillator 的数值，考虑到前一天的数值。

它有三个输入参数:

Base currency - 市场观察中用于计算 RANA 的品种基础货币的名称。

- 市场观察中用于计算 RANA 的品种基础货币的名称。 Fast MA period - 快速 MA 周期 (默认为 19);

- 快速 MA 周期 (默认为 19); Slow MA period - 慢速 MA 周期 (默认为 19)。

计算: 麦克莱伦合计指数 = 麦克莱伦振荡器 + 麦克莱伦前一天的合计指数 其中: McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period) MA(RANA(19)) - 基于 RANA 的 19-日 MA;

MA(RANA(39)) - 基于 RANA 的 39-日 MA。 RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn) Up - 所有品种上看涨烛条数量;

Dn - 所有品种上看跌烛条数量。