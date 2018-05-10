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Coppock - индикатор для MetaTrader 5
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Формула расчета была предложена в 1962 Эдвином Седжвиком Коппоком и опубликована в журнале Barron's Magazine.
Индикатор предназначен только для сигнализации о начале бычьей направленности рынка. Для медвежьей направленности формула расчета не предназначена, но иногда используется трейдерами. Сигналом служит пересечение линией индикатора уровня нуля снизу вверх.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Period ROC 1 - период расчета первого ROC (скорость изменения цены 1);
- Period ROC 2 - период расчета второго ROC (скорость изменения цены 2);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Coppock(Period) = LWMA (ROC(Period ROC 1) + ROC(Period ROC 2))
Average Modified Moving Average
Скользящая средняя Average Modified Moving Average.McClellan_Summation_Index
Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.