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Индикаторы

Coppock - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1789
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(10)
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Формула расчета была предложена в 1962 Эдвином Седжвиком Коппоком и опубликована в журнале Barron's Magazine.

Индикатор предназначен только для сигнализации о начале бычьей направленности рынка. Для медвежьей направленности формула расчета не предназначена, но иногда используется трейдерами. Сигналом служит пересечение линией индикатора уровня нуля снизу вверх.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Period ROC 1 - период расчета первого ROC (скорость изменения цены 1);
  • Period ROC 2 - период расчета второго ROC (скорость изменения цены 2);
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Coppock(Period) = LWMA (ROC(Period ROC 1) + ROC(Period ROC 2))

Average Modified Moving Average Average Modified Moving Average

Скользящая средняя Average Modified Moving Average.

McClellan_Summation_Index McClellan_Summation_Index

Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.

EMV EMV

Индикатор Arms' Ease of Movement Value (EMV).

MI MI

Индикатор MI (Mass Index).