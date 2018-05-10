Формула расчета была предложена в 1962 Эдвином Седжвиком Коппоком и опубликована в журнале Barron's Magazine.

Индикатор предназначен только для сигнализации о начале бычьей направленности рынка. Для медвежьей направленности формула расчета не предназначена, но иногда используется трейдерами. Сигналом служит пересечение линией индикатора уровня нуля снизу вверх.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Period ROC 1 - период расчета первого ROC (скорость изменения цены 1);

- период расчета первого ROC (скорость изменения цены 1); Period ROC 2 - период расчета второго ROC (скорость изменения цены 2);

- период расчета второго ROC (скорость изменения цены 2); Applied price - цена расчета.