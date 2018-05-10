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Average Modified Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Average Modified Moving Average.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
AMMA[i] = (AMMA[i-1]*(Period-2) + Price[i] + Price[i-1])/Period
McClellan_Summation_Index
Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.McClellan_Oscillator
Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.