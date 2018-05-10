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Индикаторы

Average Modified Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1713
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Скользящая средняя Average Modified Moving Average.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

AMMA[i] = (AMMA[i-1]*(Period-2) + Price[i] + Price[i-1])/Period

McClellan_Summation_Index McClellan_Summation_Index

Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.

Coppock Coppock

Индикатор бычьих сигналов Coppock.

EMV EMV

Индикатор Arms' Ease of Movement Value (EMV).