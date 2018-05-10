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McClellan_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор представляет собой разницу 19-дневной и 39-дневной MA, построенных на значениях индикатора Макклеллана RANA.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA;
- Fast MA period - период быстрой MA (19 по умолчанию);
- Slow MA period - период медленной MA (19 по умолчанию).
Расчет:
McClellan Oscillator = (MA(RANA(19)) - MA(RANA(39))) * (Fast MA period + Slow MA period)
где:
- MA(RANA(19)) - 19-дневная МА, построенная на RANA;
- MA(RANA(39)) - 39-дневная МА, построенная на RANA.
RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
- Up - количество бычьих свечей всех символов;
- Dn - количество медвежьих свечей всех символов.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.
Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.
AD_Indicator
Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.RANA
Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.
McClellan_Summation_Index
Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.Average Modified Moving Average
Скользящая средняя Average Modified Moving Average.