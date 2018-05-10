Осциллятор представляет собой разницу 19-дневной и 39-дневной MA, построенных на значениях индикатора Макклеллана RANA.

Имеет три настраиваемых параметра:

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.

Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.