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Индикаторы

AD_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1734
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор AD (Advances/Declines), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, и основанный на индикаторе RANA.

Отображает две составляющие индикатора RANA - положительные и отрицательные приращения цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA.

Расчет:

Up = Up(RANA)
Dn = Dn(RANA)

где:

RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn)
  • Up - количество бычьих свечей всех символов;
  • Dn - количество медвежьих свечей всех символов.

Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.

Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.

RANA RANA

Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.

Modeling_The_Market Modeling_The_Market

Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.

McClellan_Oscillator McClellan_Oscillator

Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.

McClellan_Summation_Index McClellan_Summation_Index

Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.