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AD_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AD (Advances/Declines), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, и основанный на индикаторе RANA.
Отображает две составляющие индикатора RANA - положительные и отрицательные приращения цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA.
Расчет:
Dn = Dn(RANA)
где:
- Up - количество бычьих свечей всех символов;
- Dn - количество медвежьих свечей всех символов.
Следует учитывать, что индикатору при первом запуске или переключении таймфрейма, требуется время на загрузку необходимой истории по всем требуемым символам.
Индикатор RANA для работы не требуется - рассчитывается индикатором самостоятельно.
Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.Modeling_The_Market
Индикатор Modeling The Market Джона Элерса.
Осциллятор Шермана и Мариана Макклеллан.McClellan_Summation_Index
Индекс суммирования Шермана и Мариана Макклеллан.