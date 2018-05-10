Индикатор AD (Advances/Declines), разработанный Шерманом и Марианом Макклеллан, и основанный на индикаторе RANA.

Отображает две составляющие индикатора RANA - положительные и отрицательные приращения цен инструментов, имеющихся в обзоре рынка, и имеющих в своем составе заданную валюту.

Имеет один настраиваемый параметр:

Base currency - наименование базовой валюты символов в обзоре рынка для расчета RANA.

Расчет: Up = Up(RANA)

Dn = Dn(RANA) где: RANA = (Up - Dn)/(Up + Dn) Up - количество бычьих свечей всех символов;

Dn - количество медвежьих свечей всех символов.