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Индикаторы

Modeling_The_Market - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1712
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Modeling The Market Джона Элерса. Линия индикатора - результат объединения индикаторов Cyclic Component и Instantaneous Trendline Джона Элерса.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Modeling the market = Instantaneous Trendline + Cyclic Component

EMAVFS_channel EMAVFS_channel

Канал с использованием негладкой и стационарной ошибки аппроксимации, в котором в качестве средней линии экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

EMAVFS EMAVFS

Экспоненциальная скользящая средняя с переменным фактором сглаживания.

RANA RANA

Индикатор Ratio Adjusted Net Advances Шермана и Мариана Макклеллан.

AD_Indicator AD_Indicator

Индикатор Advances/Declines Шермана и Мариана Макклеллан.