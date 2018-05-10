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Modeling_The_Market - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Modeling The Market Джона Элерса. Линия индикатора - результат объединения индикаторов Cyclic Component и Instantaneous Trendline Джона Элерса.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Modeling the market = Instantaneous Trendline + Cyclic Component
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